Все идет по плану: 104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023 году

Полномасштабная военная агрессия против Украины обусловила массовый отток спортсменов из России. Впрочем, как говорит кремлевский диктатор, все идет по плану.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала статистические данные за 2023 год. Сразу 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство в прошлом году.

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Бегут, как крысы с тонущего корабля

Из первой сотни рейтинга сборную России покинули: Санар Сюгиров (40-е место), чемпион Европы Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е) ), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

Отметим, что в первый год военной агрессии спортивное гражданство сменили 88 россиян. Общее количество беглецов составляет уже 192 человека.

Остальные члены сборной России выступают на международных турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.

В международных шахматах игроку не обязательно получать гражданство новой страны. Достаточно постоянно проживать в ней и предоставить заявку на смену команды.

Впрочем, стоит заметить, что в мире есть спортсмены, которые стремятся играть за страну-террориста. По данным ФИДЕ, в прошлом году таких уникумов нашлось пять: Юрий Айрапетян и Виктор Филонов из Украины, Давид Буката из Австралии, Канан Гейдарли из Азербайджана, а также Надежда Искичекова из Казахстана.