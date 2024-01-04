Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) опублікувала статистичні дані за 2023 рік. Одразу 104 російських шахіста змінили спортивне громадянство в минулому році.

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Тікають, як щури з тонучого корабля

З першої сотні рейтингу збірну Росії покинули: Санар Сюгіров (40-те місце), чемпіон Європи Алєксєй Сарана (41-те), Владімір Федосєєв (45-те), Нікіта Вітюгов (50-те), Алєксандр Предке (64-те), Кіріл Алексєєнко (89-ті) та Алєксандра Костенюк (11-й номер жіночого рейтингу).

Зазначимо, що в перший рік військової агресії спортивне громадянство змінили 88 росіян. Загальна кількість втікачів становить вже 192 особи.

Інші члени збірної Росії виступають на міжнародних турнірах під егідою ФІДЕ у нейтральному статусі.

Довідка. У міжнародних шахах гравцеві не обов'язково отримувати громадянство нової країни. Достатньо постійно проживати в ній та зробити заявку про зміну команди.

Втім варто зауважити, що у світі є спортсмени, які прагнуть грати за країну-терориста. За даними ФІДЕ, торік таких унікумів знайшлося 5: Юрій Айрапетян та Віктор Філонов з України, Давид Буката з Австралії, Канан Гейдарлі з Азербайджану, а також Надія Іскічекова з Казахстану.