Российские оккупанти обстреляли домашний стадион Десны в Чернигове

Чернигов стал одним из эпицентров войны в Украине. Российские оккупанти стреляют по мирным жителям, зданиям и основной инфраструктуре города.

Стадион уже стал военным объектом для россиян

Российские фашисты уверяли, что будут бомбить только военные объекты. Но почему-то футбольный стадион в мгновение ока тоже превратился в такой объект.

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Соцсетями ходят фотографии обстрелянного стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове. К счастью, домашней арене Десны не сильно досталось.

Пострадала макушка одной из трибун стадиона.



Обстрелянный стадион в Чернигове / Фото с твиттера Buckarobanza

6 марта на этом стадионе Десна должна была принимать киевское Динамо в рамках 20-го тура УПЛ. Однако возобновление чемпионата отложилось из-за вторжения России в Украину.

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