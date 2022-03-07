Циганков: І навіть рідну Вінницю бомбардують

Правий вінгер київського Динамо виклав в інстаграмі фото, які показують наслідки російського вторгнення в Україну. Під обстріл потрапило рідне місто Віктора Циганкова – Вінниця.

Читайте також НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає "за власне населення", – Берлін

Футболіст показав зруйновані будівлі та попросив НАТО закрити повітряний простір над Україною.

І навіть рідну Вінницю бомбардують…НАТО, закрийте небо над Україною,

– написав Циганков.



Зруйнована Вінниця / Фото з інстаграму футболіста



Вінниця після обстрілів / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що 6 березня вісім ворожих ракет вилетіли вдарили по аеропорту Вінниці. Також загорілась військова частина.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!