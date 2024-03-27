"Не проявили заинтересованности": российские лучники отказываются от участия в Олимпиаде-2024
Еще в одном виде спорта Россия может оказаться вне Олимпиады в Париже. Дело в том, что россиян не устраивает нейтральный статус.
Председатель Российской Федерации Стрельбы из Лука Владимир Ешеев заявил, что лучники не будут участвовать в отборе на Олимпиаду-2024. Об этом он сказал росСМИ, передает 24 Канал.
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Почему россияне отказываются от Олимпиады-2024
Соответственно, они не будут выступать на Играх в Париже. Ешеев отметил, что "желающих выступать без флага и гимна в составе сборной нет, тем более, что многие представляют ЦСКА и Динамо.
При этом исполнительный комитет федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они "сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду".
На Олимпийских играх-2020 россияне получили две медали в стрельбе из лука – два серебра.
Кто еще отказался от участия в Играх
- Россияне неоднократно жалуются на "ограничения" на Олимпиаде в Париже. Их не устраивает нейтральный статус.
- К примеру, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер заявила, что они отказываются выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
- Об этом также заявил российский пловец Евгений Рылов, он утверждает, что "верен своей стране и президенту".
- Отметим, что ранее в СМИ отмечали, что для участия в Олимпиаде нужно осудить войну России против Украины.