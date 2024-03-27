"Не проявили заинтересованности": российские лучники отказываются от участия в Олимпиаде-2024

Еще в одном виде спорта Россия может оказаться вне Олимпиады в Париже. Дело в том, что россиян не устраивает нейтральный статус.

Председатель Российской Федерации Стрельбы из Лука Владимир Ешеев заявил, что лучники не будут участвовать в отборе на Олимпиаду-2024. Об этом он сказал росСМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Олимпийская истерика, поиск геноцида в Украине и смыслы войны: к чему готовится роспропаганда

Почему россияне отказываются от Олимпиады-2024

Соответственно, они не будут выступать на Играх в Париже. Ешеев отметил, что "желающих выступать без флага и гимна в составе сборной нет, тем более, что многие представляют ЦСКА и Динамо.

При этом исполнительный комитет федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они "сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду".

На Олимпийских играх-2020 россияне получили две медали в стрельбе из лука – два серебра.

Кто еще отказался от участия в Играх