Голова Російської Федерації Стрільби з Лука Володимир Єшеєв заявив, що лучники не братимуть участі в відборі на Олімпіаду-2024. Про це він сказав росЗМІ, передає 24 Канал.
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Чому росіяни відмовляються від Олімпіади-2024
Відповідно, вони не будуть виступати на Іграх у Парижі. Єшеєв зауважив, що "охочих виступати без прапора та гімну у складі збірної немає, тим більше, що багато хто представляє ЦСКА та Динамо.
При цьому виконавчий комітет федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони "самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду".
На Олімпійських іграх-2020 росіяни здобули дві медалі у стрільбі з лука – два срібла.
Хто ще відмовився від участі в Іграх
- Росіяни неодноразово скаржаться на "обмеження" на Олімпіаді у Парижі. Їх не влаштовує нейтральний статус.
- До прикладу, головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Вінер заявила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.
- Про це також заявив російський плавець Євген Рилов, він стверджує, що "вірний своїй країні та президенту".
- Зазначимо, що раніше у ЗМІ зазначали, що для участі в Олімпіаді потрібно засудити війну Росії проти України.