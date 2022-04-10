Навіть самі росіяни щось запідозрили

Раніше Плющенко підтримав Путіна та воєнні дії в Україні. Він організував своє пропагандиське шоу у російському місті Тула, пише 24 канал.

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Запрошення, які підготували організатори були у кольорах російського прапора. Також там була надрукована літера "Z" – символ російських окупантів.

Для участі у льодовому шоу запросили низку відомих російських фігуристів – Марка Кондратюка, Єлизавету Туктамишеву, Александру Степанову, Івана Букіна та багатьох інших.

Після закінчення шоу частина спортсменів висловили незадоволення у тому, що захід, у якому вони взяли участь, мав пропагандистський характер. Туктамишева сказала, що має почуття маніпуляції від участі в ньому.

"Дуже хотілося вірити, що спорт поза політикою, але сьогодні це виявилося не так. Я люблю фігурне катання, щиро люблю те, чим займаюся - я цим живу. Хочу брати участь у змаганнях, хочу ставити нові програми, брати участь у льодових шоу. Але не хочу, щоб виступи спортсменів стали способом маніпуляцій", – зазначила вона.