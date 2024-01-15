Российские фехтовальщики бежали в США, чтобы выступить на Олимпиаде: в Госдуме истерика

Все больше российских спортсменов сменяют гражданство. Поскольку полномасштабное вторжение России повлияло на их карьеру.

В этот раз речь идет о трех титулованных спортсменах из России: четырехкратном чемпионе мира среди юниоров Константине Лоханове, серебряном призёре Олимпиады-2020 в командной шпаге и двукратном чемпионе Европы Сергее Биде и его жене Виолетте (вицечемпионке мира 2010).

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Российские фехтовальщики бегут в США

Они скрылись из РФ после вторжения в Украину, а теперь хотят стать гражданами США, чтобы представлять Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Эти чемпионы шли на жертвы ценой огромных личных расходов и рисковали жизнью, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации", – написал в письме Конргесу генеральный директор Федерации фехтования США Фил Эндрюс.

Адвокат российских фехтовальщиков Джек Винер отметил, что есть обращение к сенаторам с просьбой о получении нового паспорта.

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По его словам, чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами к Олимпийским играм, которые начнутся 26 июля, Сенат и Палата представителей должны принять законопроект, предоставляемый фехтовальщикам гражданством США. Затем законопроект должен подписать президент Байден.

Также он добавил, что российские фехтовальщики уже подписали все документы, осуждающие вторжение России в Украину.

Что говорят в Госдуме

Супруги Беда просили не разглашать их точное местонахождение. Поскольку российские СМИ сообщили 27 декабря, Министерство внутренних дел объявило двух фехтовальщиков в розыск.

Депутат российской Госдумы Милонов назвал супругов Беда и Константина Лоханова изменникам. Он сравнил изменение гражданства с изменением пола.

"Мне, честно говоря, досадно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, показывающие, что для них самое главное – их личный комфорт", – написал Милонов в своем телеграмм-канале.

Также он убежден, что выехавшие из России спортсмены не добьются никаких успехов.