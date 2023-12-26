МВД России объявило в розыск фехтовальщиков из российской сборной Сергея Биду и его супругу Виолетту Биду (Храпину), выехавших в США. По какой статье разыскивают фехтовальщиков, в карточке розыска не уточняется, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россия охотится на предателей
Сергей Бида попал в розыск не позднее сентября, а его жена – не позже октября 2023 года. Решений об их заочном аресте журналистам выявить не удалось.
Супруги были заметными фигурами в русском фехтовании. В июне американская Академия мастеров фехтования сообщила, что приняла российских фехтовальщиков.
В конце месяца Американская фехтовальная федерация допустила Сергея Биду к участию в соревнованиях на территории США. С тех пор он трижды занимал первые места в разных соревнованиях.
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.