Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, убившего учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции.

Об этом в своем инстаграме сообщил журналист Александр Лютиков.

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Имадаев в сторис инстаграм назвал Анзорова героем, а Дураев отметил в личном аккаунте, что во Франции "свобода слова потеряла свое начало".

Позже спортсмены удалили публикации, а Лютиков сделал пост со скриншотами инстаграма бойцов. Инстаграм удалил публикацию журналиста, усмотрев в ней "насилие и опасные организации".

Что известно об Имадаева и Дураеве

25-летний Имадаев провел три поединка в UFC и потерпел три поражения.

Дураев подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года, но пока не дебютировал в промоции.

Главное об убийстве Самюэля пати: