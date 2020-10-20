Российские бойцы UFC назвали героем убийцу школьного учителя во Франции
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, убившего учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции.
Об этом в своем инстаграме сообщил журналист Александр Лютиков.
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Имадаев в сторис инстаграм назвал Анзорова героем, а Дураев отметил в личном аккаунте, что во Франции "свобода слова потеряла свое начало".
Позже спортсмены удалили публикации, а Лютиков сделал пост со скриншотами инстаграма бойцов. Инстаграм удалил публикацию журналиста, усмотрев в ней "насилие и опасные организации".
Что известно об Имадаева и Дураеве
25-летний Имадаев провел три поединка в UFC и потерпел три поражения.
Дураев подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года, но пока не дебютировал в промоции.
Главное об убийстве Самюэля пати:
- 18-летний мужчина чеченского происхождения 16 октября убил преподавателя истории и географии Самюэля пати.
- Нападавший обезглавил свою жертву, впоследствии его застрелила полиция.
- Вероятной причиной преступления стало то, что Пати показывал на уроке карикатуры на пророка Мохаммеда.
- Убийца не учился в учебном заведении, где работал Пати. Перед нападением злоумышленник попросил указать на преподавателя.
- Нападавшим оказался Абдулак Анзоров. Он родился в Москве, однако в статусе беженца уже 12 лет проживал во Франции.