Російські бійці змішаного стилю (MMA) Зелім Імадаєв і Альберт Дураєв підтримали 18-річного чеченця Абдулака Анзорова, який убив вчителя Самюеля Паті в місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем у Франції.

Про це в своєму інстаграмі повідомив журналіст Олександр Лютіков.

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Імадаєв у сторіс інстаграм назвав Анзорова героєм, а Дураєв зазначив в особистому акаунті, що у Франції "свобода слова втратила свій початок".

Пізніше спортсмени видалили публікації, а Лютіков зробив пост зі скріншотами інстаграму бійців. Інстаграм видалив публікацію журналіста, угледівши в ній "насильство і небезпечні організації".

Що відомо про Імадаєва та Дураєва

25-річний Імадаев провів три поєдинки в UFC і зазнав три поразки.

Дураєв підписав контракт з UFC у вересні 2019 року, але поки не дебютував у промоції.

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