Російські бійці UFC назвали героєм вбивцю шкільного вчителя у Франції
Російські бійці змішаного стилю (MMA) Зелім Імадаєв і Альберт Дураєв підтримали 18-річного чеченця Абдулака Анзорова, який убив вчителя Самюеля Паті в місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем у Франції.
Про це в своєму інстаграмі повідомив журналіст Олександр Лютіков.
Дивіться також: У Франції у резонансній справі про вбивство учителя затримали школярів, – ЗМІ
Імадаєв у сторіс інстаграм назвав Анзорова героєм, а Дураєв зазначив в особистому акаунті, що у Франції "свобода слова втратила свій початок".
Пізніше спортсмени видалили публікації, а Лютіков зробив пост зі скріншотами інстаграму бійців. Інстаграм видалив публікацію журналіста, угледівши в ній "насильство і небезпечні організації".
Що відомо про Імадаєва та Дураєва
25-річний Імадаев провів три поєдинки в UFC і зазнав три поразки.
Дураєв підписав контракт з UFC у вересні 2019 року, але поки не дебютував у промоції.
Головне про вбивство Самюеля Паті:
- 18-річний чоловік чеченського походження 16 жовтня вбив викладача історії та географії Самюеля Паті.
- Нападник обезголовив свою жертву, згодом його застрелила поліція.
- Ймовірною причиною злочину стало те, що Паті показував на уроці карикатури на пророка Мохаммеда.
- Вбивця не вчився у навчальному закладі, де працював Паті. Перед нападом зловмисник попросив вказати на викладача.
- Нападником виявився Абдулак Анзоров. Він народився у Москві, проте у статусі біженця вже 12 років проживав у Франції.
-
Російські бійці UFC назвали героєм вбивцю шкільного вчителя у Франціїсьогодні , 13:22
-
Чи стане Ломаченко абсолютним чемпіоном світу з боксу: анонс супербою проти Лопеса17 жовтня , 10:10
-
Які турнірні перспективи збірної України в Лізі націй: від перемоги в групі до вильоту з еліти14 жовтня , 13:30