"Очень жестко все отслеживают": биатлонисты из РФ жалуются на проблемы с патронами из-за санкций
Российские биатлонисты продолжают жаловаться на санкции. В частности, у сборной РФ есть ощутимые проблемы с патронами.
Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из РФ пожаловался на санкции. Он утверждает, что они привели к грандиозным проблемам в биатлоне, об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.
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Проблемы в российском биатлоне
По его словам, спортсменам просто нечем стрелять во время гонки. Бывший биатлонист также отметил, что альтернативы импортным продуктам у России нет, а производство внутри страны-агрессорки не соответствует высокому качеству. Также РФ не удается обойти санкции путем контрабанды.
"Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в Российской Федерации. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными. У нас же остался только Климовский завод, производящий биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона желает лучшего. Что с этим делать - не понятно. Параллельный импорт не пройдет. Этот патрон надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жестко все отслеживают", – сказал россиянин.
Очередной сезон без россиян
- Напомним, что биатлонисты из РФ и Белоруссии пропускают из-за санкций уже второй полноценный сезон международных стартов. Недавно украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал в интервью для 24 Канала о том, что говорят в IBU на этот счет.
- По его словам, Международная федерация биатлона настроена решительно и не планирует возвращать спортсменов из РФ и Белоруссии в соревнования.