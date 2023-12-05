"Очень жестко все отслеживают": биатлонисты из РФ жалуются на проблемы с патронами из-за санкций

Российские биатлонисты продолжают жаловаться на санкции. В частности, у сборной РФ есть ощутимые проблемы с патронами.

Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из РФ пожаловался на санкции. Он утверждает, что они привели к грандиозным проблемам в биатлоне, об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Проблемы в российском биатлоне

По его словам, спортсменам просто нечем стрелять во время гонки. Бывший биатлонист также отметил, что альтернативы импортным продуктам у России нет, а производство внутри страны-агрессорки не соответствует высокому качеству. Также РФ не удается обойти санкции путем контрабанды.

"Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в Российской Федерации. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными. У нас же остался только Климовский завод, производящий биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона желает лучшего. Что с этим делать - не понятно. Параллельный импорт не пройдет. Этот патрон надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жестко все отслеживают", – сказал россиянин.

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