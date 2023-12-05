Дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв з РФ поскаржився на санкції. Він стверджує, що вони призвели до грандіозних проблем у біатлоні, про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Проблеми в російському біатлоні

За його словами, спортсменам просто нема чим стріляти під час перегонів. Колишній біатлоніст також зазначив, що альтернативи імпортним продуктам у Росії немає, а виробництво всередині країни-агресорки не відповідає високій якості. Також РФ не вдається обійти санкції шляхом контрабанди.

"Раніше ми виходили на старт із імпортним патроном, а сьогодні цей патрон недоступний у Російській Федерації. Виробники стали монополістами та задерли ціни, які стали непідйомними. У нас же залишився тільки Климівський завод, який робить біатлонні патрони, але, на жаль, якість цього патрона бажає кращого. Що з цим робити – не зрозуміло. Паралельний імпорт не пройде. Цей патрон треба закупити. Найкращі набої випускає Німеччина, а вони дуже жорстко все відстежують", – сказав росіянин.

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