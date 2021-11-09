Пресслужба чоловічого клубу Урал оголосила про смерть спортсменки, а пізніше стала відома причина, через яку Хамбікова пішла з життя.

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Що відомо про смерть Хамбікової

Повідомляється, що Хамбікова, вихованка казанської волейбольної школи, страждала через хворобу, але яку конкретно – не уточнюється. Смерть не пов'язана з COVID-19. Дівчина виступала за «Уфімочку», фарм-клуб Уралу з Уфи, з 2019 року та грала на позиції блокуючою.

У заяві клубу сказано: "Для нас це великий шок, дуже велика втрата. Алія була чудовою людиною, життєрадісна. У команді у неї з усіма були чудові стосунки. Складно описати подію словами.

В останній місяць у неї виявили поширене тяжке захворювання. Ми вирішили не афішувати його. Алія пропускала останній тур, лежала у лікарні. На жаль, все пішло за найгіршим сценарієм. Ще раз висловлюємо співчуття, це велика втрата".