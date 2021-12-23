Российская вакцина: биатлонисты из РФ едва не остались без жилья на Кубке мира в Германии

Биатлонисты из России были близки к тому, чтобы пропустить важные этапы Кубка мира по биатлону в Рупольдинге и Обергофе. У российских биатлонистов возникли проблемы с поселением в немецком отеле.

Вакцинированный "Спутником V"

Дело в том, что в Германии действуют жесткие карантинные ограничения и доступ на территорию отелей открыт только для тех, кто уже переболел коронавирусом или вакцинирован. Но если IBU признает вакцину "Спутник V", которой привились российские спортсмены, то на территории Германии эта вакцина не сертифицирована.

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Более жесткая система контроля в Германии начала действовать с 15 декабря и получила название 2G. Проблему российских спортсменов удалось решить благодаря вмешательству IBU, однако теперь им придется ежедневно сдавать ПЦР-тесты. Но ситуация может измениться уже на следующей неделе, когда в Германии будут пересмотрены карантинные ограничения.

"Наивысший приоритет IBU в этом сезоне – гарантировать безопасные и честные соревнования, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признает для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов", – заявили в IBU.