Вакциновані "Супутником V"

Справа в тому, що в Німеччині діють жорсткі карантинні обмеження і доступ на територію готелів відкритий тільки для тих, хто вже перехворів на коронавірус або вакцинований. Але якщо IBU визнає вакцину "Супутник V", якою щепилися російські спортсмени, то на території Німеччини ця вакцина не сертифікована.

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Жорсткіша система контролю в Німеччині почала діяти з 15 грудня і отримала назву 2G. Проблему російських спортсменів вдалося вирішити завдяки втручанню IBU, проте тепер їм доведеться щодня складати ПЛР-тести. Але ситуація може змінитися вже наступного тижня, коли в Німеччині буде переглянуто карантинні обмеження.

"Найвищий пріоритет IBU цього сезону – гарантувати безпечні та чесні змагання, включаючи рівний доступ для всіх команд. Тому IBU визнає для своїх змагань усі вакцини, схвалені на національному рівні, і продовжує тісно співпрацювати зі своєю Медичною консультативною групою, організаційними комітетами змагань та національною владою, щоб гарантувати рівний доступ до змагань для всіх спортсменів", – заявили в IBU.