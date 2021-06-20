Дарья Касаткина уступила Он Жабер из Туниса в двух сетах.

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Именно во втором сете, когда россиянка проигрывала, она агрессивно жестикулировала, после чего ухватила себя за шею рукой и резко провела по ней. После этого на ее шее остались царапины.

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Игра сразу была остановлена. Касаткиной пришлось оказывать медицинскую помощь.

Игру впоследствии таки закончили – Жабер оформила уверенную победу 2:0 (7:5, 6:4).