Дарія Касаткіна поступилася Он Жабер з Тунісу у двох сетах.

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Саме у другому сеті, коли росіянка програвала, вона агресивно жестикулювала, після чого вхопила себе за шию рукою та різко провела по ній. Після цього на її шиї залишилися подряпини.

Дивіться відео, як Касаткіна сама собі роздряпала шию (18+)

Гра одразу була зупинена. Касаткіній довелося надавати медичну допомогу.

Гру згодом таки закінчили – Жабер оформила впевнену перемогу 2:0 (7:5, 6:4).