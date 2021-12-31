"Молчать и не двигаться"
Один ведущий обсуждал с экспертом происходящее на площадке с участием местной команды Ак Барс. Однако его коллега не произнесла ни слова.
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Телеведущая 17 минут молча стояла и смотрела в камеру.
Видео эфира
Лишь в конце эфира девушка заговорила. Оказалось, что это удивило даже ее коллег. Ролик в фейсбуке подписали как "ведущая года".
Читатели даже успели потролить девушку и выложили сценарий проведения эфира в студии.
Читатели начали насмехаться над телеведущей / Фото facebook.com/alexandra.savraeva/videos