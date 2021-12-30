Потешный матч для Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко были в составе одной команды. Против них вышли на лед российские звезды прошлого Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Илья Ковальчук.
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Команда, в которую входил президент России и Лукашенко, победила со счетом 18:7. Путин забросил 7 шайб, самопровозглашенный президент – 2, а сын белоруса – 4.
Постановочная игра двух "лидеров" попала на видео.
Путин вышел на лед в футболке под номером 11. У его белорусского коллеги на форме было изображено 01. Также их футболки содержали различные надписи. У президента Российской Федерации – "Россия", а у Лукашенко – "Беларусь".
Видео игры