Российская армия убивает мирных людей в Украине, – Миколенко обратился к своим болельщикам
Источник:инстаграм Виталия Миколенко
Украинский футболист Виталий Миколенко отреагировал на вторжение российских боевиков на территорию Украины. Спортсмен выразил слова поддержки.
В своем инстаграме футболист обратился к своим болельщикам. Он прокомментировал последние события в Украине.
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Я хочу, чтобы весь мир знал, что Российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины, – подчеркнул спортсмен.
Спортсмен заявил, что информация, распространяемая российскими СМИ, является ложной.
"Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям. Я прошу весь мир помочь моей родной стране", – добавил Миколенко.
Полный текст сообщения Миколенко:
Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда! Мне больно слышать и видеть в новостях как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям.
Я прошу весь мир помочь моей стране.
Я горд быть украинцем.
Слава Украине!
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