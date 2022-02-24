В своем инстаграме футболист обратился к своим болельщикам. Он прокомментировал последние события в Украине.

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Я хочу, чтобы весь мир знал, что Российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины, – подчеркнул спортсмен.

Спортсмен заявил, что информация, распространяемая российскими СМИ, является ложной.

"Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям. Я прошу весь мир помочь моей родной стране", – добавил Миколенко.

Полный текст сообщения Миколенко:

Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда! Мне больно слышать и видеть в новостях как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям.

Я прошу весь мир помочь моей стране.

Я горд быть украинцем.

Слава Украине!