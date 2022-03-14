Кличко: Путин не живет в реальном мире

По словам бывшего боксера, с Путиным даже разговаривать бесполезно. Поскольку этот человек живет в своем собственном измерении, уверяет Кличко.

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"Що б я сказав Володимиру Путіну? Справа навіть не в мені. Той самий президент Франції Макрон неодноразово розмовляв з ним. Ти не можеш зрозуміти зловмисника.

Володимир Путін не живе у реальному світі. Справжня, здорова людина ніколи не зробить те, що Путін, путінська Росія робить в Україні – вбиває невинних людей", – сказав колишній чемпіон світу.

Також Кличко-молодший наголосив, що дії російської армії говорять голосніше за слова.

Я думаю, що всі розмови, мабуть, ні до чого не приведуть. Усі вони практично однакові. Дії говорять голосніше, ніж слова. Російська армія вбиває цивільних – ось дії, ось імідж російської армії та президента Путіна,

– додав Кличко-молодший.