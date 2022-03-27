Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, – Яремчук
Источник:инстаграм Романа Яремчука
Нападающий Бенфики Роман Яремчук обратился к мировому сообществу. Футболист призывает всех информировать о войне на Украине.
"Просто сейчас мы должны остановить Путина"
Футболист национальной команды обратился в мир с просьбой о помощи на фоне войны. Роман в своем инстаграме распространил видео из разрушенного оккупантами Мариуполя.
Читайте также Я уговаривал родителей уехать, но они не захотели, – Ребров о родных в Киеве
Футболист также написал текст, где описал все ужасы, происходящие в стране. Он призывает мир помочь Украине.
Полный текст Яремчука
Я Роман Яремчук, игрок Бенфики и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я – человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже более 100 детей.
Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!
Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день.
Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину! Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!
Видео разрушенного Мариуполя