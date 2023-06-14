Резкая реакция FIE: россиянку, поддерживавшую вторжение в Украину, отстранили от ЧЕ

Шесть российских фехтовальщиков должны были выступить на чемпионате Европы, как "нейтральные" спортсмены. Кроме самого факта этого недоразумения был еще более шокирующий нюанс, в этом списке присутствовала Валерия Кобзева, которая поддержала вторжение России в Украину. После огласки международная федерация фехтования отреагировала – фанатки Путина не будут на соревнованиях.

С 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве состоится чемпионат Европы по фехтованию. Федерация фехтования России сообщила об участии на нем шести спортсменов под нейтральным флагом.

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Фанаток войны с имперскими взглядами уже допускают к международным соревнованиям

На турнире сразятся шпажисты Артем Саркисян, Яна Бекмурзова и Полина Хаэртинова, а также саблистки Елена Лисина, Анна Смирнова и Валерия Кобзева. Последняя неоднократно лайкала посты с рашистской символикой и не скрывала свою поддержку войны в Украине.

На эту позорную ситуацию уже отреагировала олимпийская чемпионка с Николаева Ольга Харлан.

Если вы думаете, что этого никто не видит, вы ошибаетесь. Мы видим вашу душу, мы видим вашу природу. И мы не оставим это так,

– написала украинка.

FIE изменила правила начисления олимпийских очков из-за того, что россиян и белорусов не допустили на Европейские игры . Поэтому удивляться уже не приходится.

Троих олимпийских чемпионок из России все же не допустили к соревнованиям – Софию Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, но это никак не оправдывает Международную федерацию фехтования.

Интересно, как FIE собирается оправдываться, или это их сознательное решение?