Запретный плод: россиянка потеряла олимпийское золото из-за допинга

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами россиянка Наталья Антюх лишена золота соревнований. Причиной наказания спортсменки стало применение допинга.

Представительница России должна вернуть золото из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

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Золотая медаль в воздухе раствориться не может. Международный олимпийский комитет вынужден разобраться с этой ситуацией:

"Теперь МОК может начать перераспределение медалей и обновление базы данных", – говорится в релизе AIU.

Наталья Антюх завершила профессиональную карьеру в 2017 году. Россиянка на Олимпиаде-2012, проходившая в Лондоне, опередила в финальном забеге Лашинду Демус из Америки, Зузану Гейнову из Чехии и Калису Спенеср из Ямайки. У американки теперь есть все шансы стать новоиспеченной чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами Олимпиады-2012 спустя 10 лет.

Также в полуфиналах Олимпиады-2012 выступали украинки Анна Ярощук и Анна Титимец. Оба показали в своих забегах 4-й результат и в финал не прошли.