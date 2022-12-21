Представниця Росії має повернути золото через порушення антидопінгових правил. Про це йдеться у заяві Незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці.

Варте уваги Ярмоленко жорстко звернувся до росіян, показавши відео, як батько дістає з-під завалів дитину

Золота медаль в повітрі розчинитись не може. Міжнароlний олімпійський комітет вимушений розібратись з цією ситуацією:

"Тепер МОК може розпочати перерозподіл медалей та оновлення бази даних", – йдеться в релізі AIU.

Наталія Антюх завершила професійну кар'єру у 2017 році. Росіянка на Олімпіаді-2012, яка проходила у Лондоні, випередила у фінальному забігу Лашинду Демус з Америки, Зузану Гейнову з Чехії та Калісу Спенеср з Ямайки. Американка тепер має усі шанси стати новоспеченою чемпіонкою у бігу на 400 метрів з бар'єрами Олімпіади-2012, зі закінчення якої пройшло уже 10 років.

Також у півфіналах Олімпіади-2012 виступали українки Ганна Ярощук та Ганна Тітимець. Обидві показали у своїх забігах 4-й результат та у фінал не пройшли.