Многократный чемпион Франции Пари Сен-Жермен испортил свою репутацию позорным трансфером. Клуб, за который играли Месси и Мбаппе, подписал голкипера из российского Краснодара.

Официальный сайт клуба Пари Сен-Жермен объявил о подписании контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым. 25-летний футболист заключил соглашение сроком до 2029 года.

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ПСЖ отдал деньги на убийство украинцев

Чемпион Франции заплатит за трансфер голкипера сборной России 20 миллионов евро. Часть этих средств в виде налогов пойдет в бюджет страны-агрессора. Таким образом один из грандов европейского футбола профинансировал войну в Украине. Очевидно, что боссы ПСЖ таким позорным трансфером испортили свою репутацию.

Видео представления Сафонова

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