По его словам, из-за фамилии, которая созвучна с обидным названием украинцев, он не может нормально использовать одноименную социальную сеть и Instagram.

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Бывший игрок московского Динамо заявил, что с проблемами из-за этой ситуации сталкивается не только он, но и его друзья и знакомые.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне многие люди позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", – поделился информацией Хохлов.

В иске тренер "Ротора" потребовал, чтобы компании "запретили совершать определенные действия в отношении него". Кроме того, он хочет, чтобы ему компенсировали моральный ущерб.

Впрочем, для блокирования его фамилии у Facebook есть реальные исторические предпосылки. Достаточно вспомнить заголовок в московском издании "Советский Спорт" перед матчем Россия – Украина в 1999 году: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

Ротор выступает в лиге (второй по силе дивизион в РФ). Примечательно, что до Хохлова командой руководил бывший игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич. К слову, Хохлов провел 53 матча за сборную России и отметился за национальную команду 6 голами.