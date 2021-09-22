По его словам, из-за фамилии, которая созвучна с обидным названием украинцев, он не может нормально использовать одноименную социальную сеть и Instagram.
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Бывший игрок московского Динамо заявил, что с проблемами из-за этой ситуации сталкивается не только он, но и его друзья и знакомые.
"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне многие люди позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", – поделился информацией Хохлов.
- В иске тренер "Ротора" потребовал, чтобы компании "запретили совершать определенные действия в отношении него". Кроме того, он хочет, чтобы ему компенсировали моральный ущерб.
Впрочем, для блокирования его фамилии у Facebook есть реальные исторические предпосылки. Достаточно вспомнить заголовок в московском издании "Советский Спорт" перед матчем Россия – Украина в 1999 году: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"