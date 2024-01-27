Известный российский теннисист Александр Шевченко сообщил об изменении спортивного гражданства. Со следующей недели уроженец Ростова-на-Дону будет представлять Казахстан.

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Об этом 23-летний теннисист сообщил в своем инстаграмме.

Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране,

– написал Шевченко.

Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии Шевченко был "нейтральным" спортсменом без флага. В первом круге мейджора он уступил испанцу Хауме Мунару.

Что известно об Александре Шевченко