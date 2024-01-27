Известный российский теннисист Александр Шевченко сообщил об изменении спортивного гражданства. Со следующей недели уроженец Ростова-на-Дону будет представлять Казахстан.
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Об этом 23-летний теннисист сообщил в своем инстаграмме.
Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране,
– написал Шевченко.
Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии Шевченко был "нейтральным" спортсменом без флага. В первом круге мейджора он уступил испанцу Хауме Мунару.
Что известно об Александре Шевченко
- Бывший российский теннисист родился в Ростове-на-Дону.
- С девяти лет вместе с матерью проживает в Австрии. У спортсмена также есть вид на жительство в Словакии.
- В активе Шевченко три титула турниров серии "челленджер" в одиночном разряде.
- В мировом рейтинге ATP занимает 48 место.