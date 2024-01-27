Відомий російський тенісист Алєксандр Шевченко повідомив про зміну спортивного громадянства. З наступного тижня уродженець Ростова-на-Дону представлятиме Казахстан.

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Про цю подію 23-річний тенісист повідомив у своєму інстаграмі.

Я дуже цим пишаюся і з нетерпінням чекаю, коли вийду на корт і постараюся подарувати незабутні моменти собі та країні,

– написав Шевченко.

Зазначимо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії Шевченко був "нейтральним" спортсменом без прапора. У першому колі мейджора він поступився іспанцю Хауме Мунару.

Що відомо про Алєксандра Шевченка