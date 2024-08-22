Тому "запорєбриком" або грають між собою, або ж проводять товариські матчі зі збірними, які погоджуються заплямувати свою репутацію. Щоб якось підвищити свій статус в очах місцевого населення там уже дійшли до того, що почали вигадувати фантастичні перемоги у стилі Північної Кореї.

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Фейк 80 рівня

Напередодні в Росії відбувся "елітний" міжнародний турнір Кубок Дружби-2024. Тамтешні ЗМІ заявили, що в одному з матчів пермський клуб Парма здобув розгромну перемогу над національною збірною Колумбії з шаленим рахунком – 155:53.

Пропагандисти підкреслювали, що звитяга була здобута саме над "національною збірною Колумбії". Вони були впевнені, що всі повірять, що 58-ма збірна у світовому рейтингу могла програти російському клубу з різницею в понад 100 очок.

Проте брехня розкрилася досить швидко. Як тільки до Колумбії дійшли сенсаційні переможні новини з Росії, місцева федерація баскетболу відреагувала на таку "поразку":

Колумбійська федерація баскетболу не отримала офіційного запрошення взяти участь у Кубку Дружби в Росії. Ми не давали схвалення жодному клубу або навчальному закладу країни на участь у турнірі. КФБ вдасться до юридичних дій у зв’язку з неналежним використанням без попереднього дозволу нашого зображення або логотипу.

Кого ж у Росії одягли в форму збірної Колумбії залишається невідомим, але динаміка створення "потужних перемог" вже й у спорті є дуже показовою.