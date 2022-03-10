Корниенко не сдержал эмоций

Корниенко не смог пройти мимо этого ужасного события и высказал свое мнение о действиях российской армии у себя в инстаграме.

К слову Желаю вам почувствовать всю ту боль, которую мы испытываем сейчас, – Белодед обратилась к россиянам

"Русские, твари, вы что делаете? Путин, гнида, тебе вернется су*а таким бумерангом. Страдают невинные люди от твоих ракет, бомб – скотина ты, разве можно так делать? Неужели тебе не жалко? Выродок ты.

Ты уничтожаешь матерей, которые даже не успели сегодня родить детей. Кто будет за это нести ответственность, мерзко, су*а тебя разорвут и никогда в жизни не простят этого.

Русские, вы – уроды, умрите и горите. Украина будет все. Слава Украине", – написал Корниенко.

Скриншот из инстаграма Виктора Корниенко

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