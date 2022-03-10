Корнієнко не стримав емоцій

Корнієнко не зміг пройти повз цю жахливу подію і висловив свою думку про дії російської армії у себе в інстаграмі.

До слова Бажаю вам відчути весь той біль, який ми відчуваємо зараз, – Білодід звернулася до росіян

"Росіяни, тварюки, ви що робите? Путін, гнида, тобі повернеться су*а таким бумерангом. Страждають невинні люди від твоїх ракет, бомб – скотина ти, хіба можна так робити? Невже тобі не шкода? Виродок ти.

Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток. Хто буде за це нести відповідальність, мерзото, су*а тебе розірвуть і ніколи в житті не пробачать цього.

Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть. Україна буде все. Слава Україні", – написав Корнієнко.



Скриншот з інстаграму Віктора Корнієнка

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