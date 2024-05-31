Это приводит к разрушениям, в частности, и спортивной инфраструктуры. Очередным пострадавшим объектом стала детско-юношеская конно-спортивная школа в Малоданиловской общине.

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Последствия прилета после обстрела

Обстрел произошел в ночь с 29 на 30 мая. Ранее это заведение уже подвергалось ударам россиян, поэтому лошадей накануне эвакуировали в Прилуцкую общину на Черниговщине.

К счастью, животные, работники и воспитанники школы не пострадали. Подробности инцидента прокомментировал руководитель Малоданиловской общины Александр Гололобов.

"Всех лошадей вывезли неделю назад, последних на прошлой неделе вывезли, и слава Богу, что сориентировались работники государственного биотехнологического университета, которые организовали вывоз лошадей.

По восстановлению разговаривать рано, это необходимо обсчитать, сделать проектную документацию и искать средства для такого восстановления. Да, действительно, это была единственная конно-спортивная школа в Харьковской области, которая была не частная, где бесплатно занимались дети, где учили настоящих мастеров спорта", – рассказал Гололобов.

Россияне разрушили конно-спортивную школу на Харьковщине / Фото Суспільне Харків

Напомним, что накануне глава Министерства спорта Матвей Бедный назвал количество спортивных объектов, которые разрушили россияне на территории Украины. Оно уже насчитывает более, чем 600 объектов.