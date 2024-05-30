В результате прилета возник масштабный пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В это время в гипермаркете находились работники и посетители торгового заведения.

К теме Враг попал в "Эпицентр" в Харькове: количество людей в здании будут считать по видео с камер

В "Эпицентре" погибла бывшая спортсменка

Среди жертв очередного теракта России оказалась бывшая гребчиха Оксана Скрипань. Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины. У нее осталась дочь Даша. Бывшей спортсменке было 47 лет.

Оксана Скрипань / Фото Федерации академической гребли Украины

Что известно об Оксане Скрипань

Оксана была кандидатом в мастера спорта по академической гребле. В Харькове она занималась под руководством Михаила Николаевича Золотарского и Сергея Викторовича Дементьева. Также тренировалась в Киеве у Александра Ивановича Горового и Олега Александровича Кореницкого.

В последнее время Оксана работала в гипермаркете "Эпицентр". В трагический день 25 мая она была на смене.

Поддержать дочь погибшей спортсменки можно перечислением средств на карточку 5375411505742945 (Игорь Назаренко).

Напомним, что в результате обстрела гипермаркета "Эпицентр" погибло 19 человек. Среди жертв российского преступления – 7-летний парень и 12-летняя девочка. 54 человека получили ранения различной степени сложности. Многие пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают помощь.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким Оксаны Скрипань. Вечная память...