"Россияне убивают детей и стариков": экс-защитник Динамо против старта футболу в Украине

Владислав Ващук прокомментировал решение властей и УАФ возобновить футбольный сезон в Украине. Вроде бы игра миллионов должна несколько отвлечь украинцев от негативных новостей о войне.

Футбол пока не ко времени

По мнению бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины, нецелесообразно проводить футбольные соревнования в Украине. Владислав Ващук добавил, что это не касается национальной команды страны, которая должна тренироваться и играть даже в те времена, когда в Украине идет война против России.

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Что касается чемпионата, то мнения Ващука категоричны. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины не понимает, как можно проводить футбольные поединки, когда оккупанты продолжают убивать мирное население, а людям в некоторых регионах даже нет, что есть. По мнению экс-динамовца, пока не время еще думать о футболе.

У меня есть сомнения. Сборная Украины по футболу может тренироваться и играть, когда на их родине идет война, но восстановить чемпионат нельзя. Нельзя играть в футбол, пока есть голодающие. Россияне убивали детей, стариков, сейчас не время думать о футболе,

– откровенно сказал Ващук.

Футбольный сезон во время военного положения

В начале июня стало известно, что новый футбольный сезон в Украине стартует уже в августе этого года. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко. Он добавил, что это решение было принято совместно с властями страны и Владимиром Зеленским.

Президент Украины стал инициатором обновления футбольных чемпионатов в нашей стране. По словам Павелко, футбол должен принести в сложную жизнь украинцев немного радостных эмоций и хотя бы как-то оторвать на мгновение от военных действий.

Футбольный сезон в Украине начнется на всех уровнях, это касается и женских соревнований.

Перед этим стало известно несколько деталей нового чемпионата.

УАФ уже обратилась в ФИФА и УЕФА со своим решением о возобновлении чемпионата во время военного положения. Украинская сторона ждет поддержки со стороны футбольной Европы.