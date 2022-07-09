россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров, еще 22 находятся в плену, – Гутцайт

С момента российского вторжения в Украину погибли 100 спортсменов и тренеров. Всего же воюют против российского захватчика более трех тысяч спортсменов.

100 украинских спортсменов и тренеров погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Такие данные приводит министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он указывает, что среди погибших есть как мужчины, так и женщины и даже дети.

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Еще четыре спортсмена получили ранения во время войны. А 22 спортсмена находятся в плену. Вадим Гутцайт заверил, что министерство прилагает все усилия, чтобы вернуть их домой живыми.

В общей сложности более трех тысяч спортсменов сейчас в рядах Сил обороны противостоят российским захватчикам. Еще более 1100 спортсменов и тренеров занимаются волонтерской деятельностью.

"Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. Все они сейчас должны были быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не сумел остаться в стороне. В россии жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь – целая вселенная. Мы никогда им не простим", – написал Вадим Гутцайт.

Следует отметить, что еще 3 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом заявил, что 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий, еще 13 находятся в российском плену.