Оккупационные власти Мариуполя решили показать, что готовы продолжать свой цирк на временно оккупированных украинских землях. Это коснулось и спорта. Теперь в Мариуполе есть местная футбольная федерация, созданная врагами.

Вот так Коллаборант-алкоголик возглавил федерацию автомобильного спорта: главный разве по литрболу

Российские "клоуны" не перестают удивлять

Возглавил федерацию Иван Иващенко, сын Константина Иващенко, который был гендиректором свода "Азовмаш" и с 4 апреля 2022 года был гауляйтером Мариуполя после того, как россияне временно оккупировали украинский город.

Еще в апреле 2022 года Украина выдвинула местному депутату от ОПЗЖ подозрение в государственной измене, но пока заочно. Константин Иващенко же добровольно согласился помогать оккупантам.

Недавно россияне отличились еще одним абсурдным решением во временно оккупированном Мелитополе. Известный коллаборант Валерий Горбань стал руководителем региональной общественной организации "Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта". Вот так пьяница, потерявший карьеру гонщика из-за алкоголя, возглавил местную вражескую федерацию.

оккупанты пытаются, хотя бы как-то выделиться в мире спорта. Ведь после полномасштабного вторжения их спорт почти полностью изолирован от международных соревнований. В 2023 году по рекомендациям МОК несколько федераций вернули в турниры российских и белорусских спортсменов. Также рассматривают их возможное участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Однако еще несколько федераций, которые продолжают бан россиян и белорусов от соревнований со всем цивилизованным миром, несмотря на советы Международного олимпийского комитета.