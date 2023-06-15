Типичные россияне: захватчики хотели украсть клубный автобус Тростянца, но план не сработал
Источник:Украинский футбол
Российские военные нанесли очень много вреда украинским спортивным объектам. Одним из пострадавших от этой неоправданной агрессии стал футбольный клуб Тростянец, но даже во время оккупации россияне продемонстрировали, что у них ничего не идет по плану.
В 2021 году ФК Тростянец получил статус профессионального клуба и дебютировал во Второй лиге Украины. Однако клуб из Сумской области не смог доиграть чемпионат из-за российской агрессии и пропустил следующий сезон, ведь город с первых дней войны оказался в оккупации, поэтому даже после деоккупации весной 2022 года о футболе никто в то время не думал.
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Последствия для Тростянца от оккупации
Директор ФК Тростянец Иван Шевченко рассказал о последствиях оккупации одноименного городка Сумской области и конкретно для клуба.
Стадион пострадал: были артиллерийские прилеты в самое футбольное поле. Мы его собственными силами полатали, вычистили из него все осколки. Оно сейчас в нормальном состоянии. Также были прилеты в беговые дорожки стадиона, которые мы только открыли в сентябре 2021 года, в админпостройке были прилеты, в результате чего вылетели окна. База, где располагаются футболисты, была ограблена, выбиты почти все двери, вынесена куча вещей,
– вспоминает Иван Шевченко.
Спортивная инфраструктура Тростянца после пребывания там россиян
Разрушенная база / Фото Украинский футбол
Последствия пребывания россиян на базе / Фото Украинский футбол
Беговая дорожка на стадионе / Фото Украинский футбол
Интеллекта хватило только разбить окно
В интервью он вспомнил о попытках окупантов украсть все, что только можно, и очередное фиаско россиян, пытавшихся украсть автобус футбольного клуба, но тот не заводился. Поэтому они смогли только разбить окно, а затем "героически" продемонстрировали жест доброй воли, после чего тот же автобус спасал местных жителей, эвакуируя в более безопасные места.
Клубный автобус в момент оккупации находился в Тростянце. Россияне пытались его украсть, но им не удалось его завести, немного повредили его, выбили также окно, но все равно не завели. Первый зеленый коридор он пропустил, его ремонтировали, а уже во втором коридоре он вывозил, спасал людей,
– сказал Шевченко.