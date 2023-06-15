В 2021 году ФК Тростянец получил статус профессионального клуба и дебютировал во Второй лиге Украины. Однако клуб из Сумской области не смог доиграть чемпионат из-за российской агрессии и пропустил следующий сезон, ведь город с первых дней войны оказался в оккупации, поэтому даже после деоккупации весной 2022 года о футболе никто в то время не думал.

Читайте также Под влиянием манипуляции россиян: Карпаты приглашали выступать в иностранном чемпионате

Последствия для Тростянца от оккупации

Директор ФК Тростянец Иван Шевченко рассказал о последствиях оккупации одноименного городка Сумской области и конкретно для клуба.

Стадион пострадал: были артиллерийские прилеты в самое футбольное поле. Мы его собственными силами полатали, вычистили из него все осколки. Оно сейчас в нормальном состоянии. Также были прилеты в беговые дорожки стадиона, которые мы только открыли в сентябре 2021 года, в админпостройке были прилеты, в результате чего вылетели окна. База, где располагаются футболисты, была ограблена, выбиты почти все двери, вынесена куча вещей,

– вспоминает Иван Шевченко.

Спортивная инфраструктура Тростянца после пребывания там россиян



Разрушенная база / Фото Украинский футбол



Последствия пребывания россиян на базе / Фото Украинский футбол



Беговая дорожка на стадионе / Фото Украинский футбол

Интеллекта хватило только разбить окно

В интервью он вспомнил о попытках окупантов украсть все, что только можно, и очередное фиаско россиян, пытавшихся украсть автобус футбольного клуба, но тот не заводился. Поэтому они смогли только разбить окно, а затем "героически" продемонстрировали жест доброй воли, после чего тот же автобус спасал местных жителей, эвакуируя в более безопасные места.

Клубный автобус в момент оккупации находился в Тростянце. Россияне пытались его украсть, но им не удалось его завести, немного повредили его, выбили также окно, но все равно не завели. Первый зеленый коридор он пропустил, его ремонтировали, а уже во втором коридоре он вывозил, спасал людей,

– сказал Шевченко.

Отметим. Тростянец в дебютном сезоне после первой части чемпионата занимал 7 место из 16 команд. После пропущенного года клуб возвращается в профессиональные соревнования и собирается проводить свои матчи на родном стадионе.