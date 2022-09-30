Российских спортсменов могут допустить к соревнованиям: в МОК назвали главное условие

Международный олимпийский комитет может допустить российских спортсменов в мировой спорт. Однако там назвали главное условие.

Чтобы попасть на международную арену, россиянам необходимо осудить действия своей страны. Они смогут выступать под нейтральным флагом.

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Бах: Они должны иметь возможность конкурировать

Глава МОК Томас Бах считает, что россияне имеют право соревноваться, если они не поддерживают войну.

"Через четыре часа после вторжения в Украину мы четко осудили Россию и отстранили ее от соревнований.

Российские спортсмены, конечно, не начинали войну. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность конкурировать под нейтральным флагом.

Наша цель – дать возможность спортсменам с российским паспортом, не поддерживающим войну, снова соревноваться. Но это нелегко", – заявил Томас Бах.

Российским спортсменам не до соревнований – у них мобилизация

Недавно министерство спорта России приказало государственным органам приостановить соревнования и тренировочные сборы за границей . Такое решение может быть попыткой предотвратить побег ведущих спортсменов за границу.

Пока это касается только тренировочных лагерей и соревнований, поездку на которые финансировало министерство спорта.

. После 24 февраля большинство Международных федераций отстранили спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.