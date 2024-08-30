В России призвали признать террористом и отправить в колонию экс-футболиста сборной Украины

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли в руки оружие, чтобы защищать родную страну от оккупантов. Одним из первых, кто присоединился к войску, стал бывший футболист Динамо Александр Алиев.

Несмотря на свои российские корни, он продемонстрировал, что является настоящим украинцем. Бывший игрок "сине-желтых" поддержал, в частности, операцию Сил обороны Украины в Курской области, где сейчас проживает его мать.

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В России хотят наказать Алиева за гражданскую позицию

За это Александра Алиева могут признать террористом в России и отправить в колонию на 7 лет. "Запоребриковые" активисты требуют именно таких действий от генпрокуратуры и председателя следственного комитета из-за его призывов убивать мирных жителей, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Представители движения "Ветераны России" направили запрос проверить высказывания футболиста на предмет нарушения статьи 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда". Футболисту по этому закону может грозить до семи лет колонии.

Более того, украинского воина после его высказываний потребовали включить в реестр террористов и экстремистов. Общественные активисты утверждают, что такая риторика спортсмена как раз соответствует тому, чтобы попасть в список.

Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием. Такие подонки-нацисты должны понести суровое наказание, его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то, что он не в России,

– заявил председатель "Ветеранов России".

Активисты также напомнили, что Алиев родился в Хабаровске, а его отец – военный летчик. По их предположениям футболист имеет российский паспорт, который восстанавливал, когда выступал в московском Локомотиве.

Напомним, что Александр Алиев закончил профессиональную карьеру в 2016 году. Во время полномасштабного вторжения он неоднократно награждался военным командованием своей части грамотами и знаками отличия, а также имеет удостоверение участника боевых действий.