Промахнулся с убийственной позиции
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и провел на поле все 90 минут. На 46-й минуте был забит единственный мяч во встрече, принесший хозяевам неожиданную победу над Челси с минимальным счетом 1:0, пишет 24 канал.
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Однако в матче могло быть гораздо больше голов. Во втором тайме свой момент из убийственной позиции упустил украинский защитник. Партнера по команде после вброса из аута вывели Миколенко почти лицом к лицу с голкипером "аристократов". Но Виталий ударил по воробьям на трибуны.
Украинец заставил схватиться всех болельщиков за головы, а Фрэнка Лэмпарда привел в отчаяние. У Миколенко была прекрасная возможность забить дебютный гол за Эвертон и принести "ирискам" более убедительную победу над Челси.
Победа не позволила Эвертону выйти из зоны вылета, но "ириски" смогли приблизиться к выходу со дна таблицы АПЛ. До Лидса, который идет 17-м, отставание всего в два очка. Сейчас в активе клуба украинца 32 пункта.
Видеообзор матча (безумный промах Николенко с 1:11)