Верняев прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных турниров по гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) официально отстранила россиян и белорусов от соревнований. Олимпийский чемпион Украины Олег Верняев прокомментировал такое правильное решение FIG.

Верняев: Спорт – отнюдь не вне политики

Тему отстранения одним из первых затронул наш лидер мужской сборной по спортивной гимнастике Олег Верняев. Олимпийский чемпион в Рио-2016 поблагодарил Международную федерацию гимнастики за такую ​​позицию на стороне Украины.

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Также FIG запретила россии и белоруссии принимать международные соревнования. Верняев добавил, что спорт не вне политики, а россия – страна-агрессор, а белоруссия во главе с александром лукашенко как шахматная фигура в руках владимира путина.

Уже официально. российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Никакого нейтрального флага. Международная федерация гимнастики (FIG), спасибо за позицию. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) лишил права проводить официальные международные соревнования на территориях стран-агрессоров. Спорт – отнюдь не вне политики. россия – страна-агрессор. Точка,

– написал украинский гимнаст.

Напомним. что Олег Верняев возобновил тренировочный процесс во время военного положения. Перед этим гимнаст рассказывал, что скоро у него суд, где он сможет снизить свою дисквалификацию от соревнований после допинг-скандала. Возобновление тренировок – это яркий лучик в том, что мы скоро снова увидим олимпийского чемпиона на гимнастическом помосте.

До 24 февраля Верняев говорил исключительно по-русски, но после начала полномасштабной войны вместе с репетитором изучает украинский язык и уже даже старается давать интервью на государственном языке. Спортсмены массово отказались от языка врага.