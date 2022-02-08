Россиянам стоит как можно быстрее признаться, – Норвегия припомнила допинговый скандал
Источник:NRK
В первом старте на Олимпиаде-2022 по лыжным гонкам – скиатлоне – спортсмены из России победили с большим отрывом. Такие результаты очень беспокоят сборную Норвегию.
Вспомнили Сочи
Норвежцы сомневаются в честных результатах россиян. Журналист Ян Петтер Сальтведт поговорил со спортсменом ОКР Денисом Спицовым относительно допингового скандала в России.
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"Спицов реагирует, хорошо, что он это делает. Но дело вовсе не в том, заслуживает ли доверия он, Большунов или кто-то из нынешних российских спортсменов на Олимпиаде.
Дело в том, что спортивные судебные инстанции не могут и не решаются должным образом наказать систему, которая много лет занималась систематическим мошенничеством", – сказал норвежец.
Норвежский журналист припомнил россиянам Олимпиаду в Сочи, а точнее – ее последствия.
Допинг на Олимпаде-2014 оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемым государством. И россиянам стоит как можно быстрее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, ради самих себя,
– подчеркнул Сальтведт
Допинговый скандал в России
- В конце 2020-го спортивный арбитражный суд огласил решение в споре Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства.
- CAS запретил российским спортсменам в течение следующих двух лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ.
- Поэтому сейчас спортсмены Российской Федерации выступают под нейтральным флагом.
- Соответствующее решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.