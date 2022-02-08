Россиянам стоит как можно быстрее признаться, – Норвегия припомнила допинговый скандал

В первом старте на Олимпиаде-2022 по лыжным гонкам – скиатлоне – спортсмены из России победили с большим отрывом. Такие результаты очень беспокоят сборную Норвегию.

Вспомнили Сочи

Норвежцы сомневаются в честных результатах россиян. Журналист Ян Петтер Сальтведт поговорил со спортсменом ОКР Денисом Спицовым относительно допингового скандала в России.

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"Спицов реагирует, хорошо, что он это делает. Но дело вовсе не в том, заслуживает ли доверия он, Большунов или кто-то из нынешних российских спортсменов на Олимпиаде.

Дело в том, что спортивные судебные инстанции не могут и не решаются должным образом наказать систему, которая много лет занималась систематическим мошенничеством", – сказал норвежец.

Норвежский журналист припомнил россиянам Олимпиаду в Сочи, а точнее – ее последствия.

Допинг на Олимпаде-2014 оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемым государством. И россиянам стоит как можно быстрее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, ради самих себя,

– подчеркнул Сальтведт

Допинговый скандал в России