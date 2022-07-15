Магучих: 24 февраля изменил все

15 июля стартует самый большой старт в легкоатлетическом сезоне – чемпионат мира. Соревнования пройдут в американском Юджине. Участие в старте точно не примут представители россии и белоруссии.

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Их отстранили от соревнований из-за агрессии их стран в сторону Украины. Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих перед выступлением на чемпионате мира рассказала, что думает об отстранении этих спортсменов.

Легкоатлетка полностью поддерживает устранение и не понимает недовольство ее "коллеги по цеху" Марии Ласицкене, возмутившейся после столь жесткого, но справедливого решения в сторону российских атлетов.

Я не хочу видеть убийц в своем секторе. 24 февраля изменил все. Недовольство Ласицкене? Из-за того, что она россиянка. Наши люди умирают только потому, что они украинцы,

– заявила украинская прыгунка в высоту.

Интересно, что на Олимпиаде-2020 Магучих на эмоциях обнялась с Ласицкене. Что вызвало отрицательную реакцию со стороны украинцев. Ярослава извинилась за свой поступок, а несколько атлетов из украинского мира спорта вступились за уроженку Днепра, которая в Токио стала третьей в прыжках в высоту.

После этого Ярослава принесла украинскому народу множество положительных эмоций. Легкоатлетка продолжает изумлять своими стабильными результатами в секторе.

К слову, чемпионат мира по легкой атлетике будет проходить до 24 июля. Интересно, что этот старт должен был состояться летом 2021-го, но из-за переноса Олимпиады-2020 тоже был отложен на лето 2022-го.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.