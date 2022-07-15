Магучіх: 24 лютого змінив усе

15 липня стартує найбільший старт в легкоатлетичному сезоні – чемпіонат світу. Змагання відбудуться в американському Юджині. Участь у старті точно не візьмуть представники росії та білорусі.

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Їх відсторонили від змагань через агресію їх країн у бік України. Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх перед виступом на чемпіонаті світу розповіла, що думає про відсторонення цих спортсменів.

Легкоатлетка повністю підтримує усунення та не розуміє невдоволення її "колеги по цеху" Марії Ласіцкене, яке обурилась після такого жорсткого, але справедливого рішення у бік російських атлетів.

Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі. 24 лютого змінив усе. Невдоволення Ласіцкене? Через те, що вона росіянка. Наші люди вмирають лише через те, що вони українці,

– заявила українська стрибунка у висоту.

Цікаво, що на Олімпіаді-2020 Магучіх на емоціях обійнялась із Ласіцкене. Що викликало негативну реакцію зі сторони українців. Ярослава попросила вибачення за свій вчинок, а декілька атлетів із українського світу спорту заступились за уродженку Дніпра, яка у Токіо стала третьою у стрибках у висоту.

Після цього Ярослава принесла українському народу чимало позитивних емоцій. Легкоатлетка продовжує дивувати своїми стабільними результатами у секторі.