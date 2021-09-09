Россия – значит Россия – в Украине прокомментировали матч с россиянами на Евро по волейболу
Источник:Федерация волейбола Украины
Мужская сборная Украины по волейболу только во второй раз в своей истории сыграет против России. Украинская команда встретится с россиянами в 1/8 финала чемпионата Европы-2021.
Мельник: стоит не обращать внимания, кто по другую сторону сетки
Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал предстоящий матч с россиянами. В частности, он отметил, что Россия – сильный соперник.
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Как уже известно, в 1/8 мы попали на Россию. Сборную, которая не требует лишних рекомендаций, и "серебро" на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе,
– сказал Мельник.
Глава ФВУ подчеркнул, что огромное значение в поединке с Россией будет играть характер игроков, вера в собственные силы и тактическая дисциплинированность.
"Значит, все будет прежде всего зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит совершенно не обращать внимания, кто по другую сторону сетки: то есть, Россия – значит Россия. И все! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более в плей-офф. Следовательно, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях", – резюмировал Мельник.
Россия-Украина: главное о матче
- Матч между сборными Украины и России состоится в субботу, 11 сентября, в польском городе Гданьск. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
- На Евро Украина выиграла три матча в группе A (в Греции, Португалии и Бельгии) и проиграла два поединка (Польше и Сербии). Украинцы вышли в плей-офф с третьего места.
- Россия в группе C заняла вторую строчку – 4 победы и одно поражение.
- Предыдущий раз Украина и Россия сыграли между собой на чемпионате Европы в 2005 году. Россияне победили украинцев в группе по итогу трех сетов.