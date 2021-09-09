Мельник: Варто не звертати уваги, хто по інший бік сітки

Президент Федерація волейболу України Михайло Мельник прокоментував майбутній матч з росіянами. Зокрема, він зазначив, що Росія – сильний суперник.

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Як вже відомо, в 1/8 ми натрапили на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і "срібло" на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу,

– сказав Мельник.

Глава ФВУ наголосив, що величезне значення у поєдинку з Росією гратиме характер гравців, віра у власні сили й тактична дисциплінованість.

"Отже, все буде насамперед залежати від наших волейболістів. Їм просто варто абсолютно не звертати уваги, хто по інший бік сітки: тобто, Росія – значить Росія. І все! Повторюю: слабких тут нема. Тим паче у плей-офф. Отже, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися насамперед на власних діях", – резюмував Мельник.

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