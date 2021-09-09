Мельник: Варто не звертати уваги, хто по інший бік сітки
Президент Федерація волейболу України Михайло Мельник прокоментував майбутній матч з росіянами. Зокрема, він зазначив, що Росія – сильний суперник.
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Як вже відомо, в 1/8 ми натрапили на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і "срібло" на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу,
– сказав Мельник.
Глава ФВУ наголосив, що величезне значення у поєдинку з Росією гратиме характер гравців, віра у власні сили й тактична дисциплінованість.
"Отже, все буде насамперед залежати від наших волейболістів. Їм просто варто абсолютно не звертати уваги, хто по інший бік сітки: тобто, Росія – значить Росія. І все! Повторюю: слабких тут нема. Тим паче у плей-офф. Отже, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися насамперед на власних діях", – резюмував Мельник.
Росія – Україна: головне про матч
- Матч між збірними України та Росії відбудеться у суботу, 11 вересня, у польському місті Гданськ. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.
- На Євро Україна виграла три матчі у групі A (у Греції, Португалії та Бельгії) й програла два поєдинки (Польщі та Сербії). Українці вийшли у плей-офф з третього місця.
- Росія у групі C посіла другу сходинку – 4 перемоги та одна поразка.
- Попередній раз Україна та Росія зіграли між собою на чемпіонаті Європи у 2005 році. Росіяни перемогли українців у групі за підсумком трьох сетів.